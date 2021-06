Treia, scontro tra auto e scooter. Ferita una 17enne

La ragazza stava uscendo di casa per andare a scuola. L'auto non è riuscita a evitare l'impatto. La studentessa è stata trasferita a Torrette

TREIA – Schianto questa mattina tra uno scooter e un’auto, ferita una 17enne. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 in contrada Sterpare a Chiesanuova, quando la ragazza è uscita di casa, in sella al suo scooter, per raggiungere la fermata dove avrebbe preso il pullman per andare a scuola. Ma, mentre scendeva in direzione Chiesanuova, è stata centrata da una Fiat Punto, guidata da una donna, che non è riuscita a evitare l’impatto.

Lo scooter della 17enne dopo l’incidente

La giovane è stata sbalzata a terra e ha picchiato sull’asfalto in maniera piuttosto violenta. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso la ragazza e richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. I rilievi, invece, sono stati svolti dalla Polizia stradale di Macerata. Intervenuti anche i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora.