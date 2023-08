Treia, nuovo manto e illuminazione per il campo sportivo: terminati i lavori

TREIA – Ultimati i lavori del nuovo manto in sintetico del campo sportivo dell’impianto “Sandro Ultimi” e la nuova illuminazione realizzata con una tecnica all’avanguardia che sfrutta la luce solare e quella artificiale.

Sono iniziati quindi gli allenamenti della locale squadra che milita in Eccellenza.

A breve saranno avviati anche i lavori relativi al restyling degli spazi riservati agli spettatori (gradinate ospiti e locali) mentre la Società Sportiva Chiesanuova Calcio ha avviato i lavori di messa a norma degli spogliatoi.

«Un lavoro importante – ha detto il sindaco Franco Capponi – realizzato in tempi ristrettissimi, vista anche la necessità di avere le autorizzazioni di Coni e Vigili del Fuoco per una presenza di pubblico adeguata alla categoria in cui milita questa squadra. Un ringraziamento alle ditte Francucci Luigi e Stacchio Impianti per la professionalità e per aver rispettato le tempistiche richieste. Dall’amministrazione comunale anche un in bocca al lupo per il prossimo Campionato in Eccellenza che il Chiesanuova si accinge ad affrontare per il secondo anno».