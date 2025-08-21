TREIA – Vede un annuncio online di un iPhone in vendita ad un prezzo vantaggioso ma finisce vittima di una truffa. I

carabinieri della stazione di Treia hanno denunciato una donna di 41 anni, già nota alle forze di polizia, residente nella provincia di Taranto, che si è resa responsabile della truffa perpetrata ai danni di un 60enne del luogo. Lo scorso gennaio, il 60 enne, si è imbattuto in un annuncio online che proponeva la vendita di un telefono cellulare Iphone di ultima generazione a un prezzo particolarmente vantaggioso. Dopo aver preso contatti e accordi con la venditrice ha versato, tramite ricarica su carta Postepay, l’importo di 180 euro come caparra con l’accordo di versare il saldo all’atto della consegna del telefono. Tuttavia, nei giorni successivi, il malcapitato, non avendo ancora ricevuto l’oggetto, ha contattato la 41enne chiedendo spiegazioni in merito al ritardo della consegna. La stessa, accampando varie scuse, chiedeva all’uomo il versamento dell’ulteriore somma di 120 euro per comunicargli il codice di tracciamento della spedizione. A questo punto, il 60enne si è reso conto di essere stato truffato e si è rivolto immediatamente ai carabinieri per denunciare l’accaduto e sporgere querela. I carabinieri hanno avviato le indagini telematiche e bancarie e, quindi, sono arrivati all’identificazione della truffatrice, risultata intestataria della carta Postepay sulla quale la vittima ha versato la caparra.