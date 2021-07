L'incidente è avvenuto in località Berta. I sanitari del 118, allertati dai familiari, hanno ritenuto opportuno trasferire l'uomo a Torrette in eliambulanza

TREIA- Ha riportato diversi traumi e la frattura del bacino il 40enne che ieri sera è caduto dal balcone della sua abitazione. Tutto per colpa di un tavolo trasportato tra i due piani della casa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 in località Berta, a Treia, e sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

All’inizio, infatti, non si era esclusa nessuna ipotesi, ma che potesse trattarsi di un gesto volontario è stata un’opzione scartata dopo poco. Il 40enne era in casa con alcuni familiari, quando hanno deciso di fare scendere dal primo piano al piano terra dell’abitazione un tavolo per la cena. L’uomo era al primo piano e aveva il compito proprio di passare il mobile ai suoi parenti che erano al piano sotto di lui, ma durante l’operazione ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto.

Il treiese ha fatto un volo di circa quattro metri. Soccorso dai familiari che hanno prontamente avvertito il 118. I sanitari, dopo un primo controllo, hanno ritenuto opportuno trasferirlo a Torrette in eliambulanza, ma fortunatamente l’uomo non è mai stato in pericolo di vita.