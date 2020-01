Treia, cittadinanza onoraria a Vincenzo Boccia. Pesarini: «Ambasciatore delle nostre zone»

Il numero uno di Confindustria sarà nelle Marche martedì 14. «Ha sempre dimostrato attenzione per questo territorio soprattutto in occasione degli eventi sismici», ha detto il presidente dell'associazione degli industriali di Macerata

MACERATA – È tutto pronto a Treia per la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, «ambasciatore delle nostre zone» come lo ha voluto definire il presidente di Confindustria Macerata Gianluca Pesarini nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, avvenuta oggi, 10 gennaio.

«Il presidente Boccia ha sempre dimostrato la sua attenzione per il territorio di Treia ma più in generale per tutta la provincia maceratese, soprattutto in occasione degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio. Per questo il consiglio comunale della città, lo scorso 28 marzo 2018, ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente nazionale di Confindustria che avverrà martedì 14, a partire dalle 11.15, presso il Teatro comunale» ha spiegato il vice sindaco di Treia David Buschittari.

«Una personalità di spicco, quella del presidente Boccia, che ha sempre dimostrato il suo attivismo nel progettare uno sviluppo sostenibile creando lavoro e occupazione. E poi dando la spinta a una ripresa degli investimenti contribuendo alla crescita e allo sviluppo delle imprese italiane con particolare attenzione a quelle piccole del territorio marchigiano – ha continuato Buschittari -. Da non dimenticare la promozione della costituzione di un fondo interno per rilanciare le imprese del nostro territorio che hanno subito ingenti danni a causa del sisma e la sua partecipazione attiva al seminario Symbola».

«Per me è una grande soddisfazione non solo come presidente di una associazione di categoria ma come cittadino di Treia. Quello che ci apprestiamo a vivere martedì è un momento importante per tutta la città, per l’intera Provincia e per la Regione; abbiamo bisogno di persone come Vincenzo Boccia – ha commentato il presidente di Confindustria Macerata Gianluca Pesarini -. Il presidente è stato un ambasciatore delle nostre zone e ha parlato del nostro territorio a livello nazionale lasciando accesi i riflettori soprattutto dopo il sisma».

«Vincenzo Boccia ha sempre mostrato grandissima attenzione alle nostre realtà a partire dall’arte, passando per la cultura e arrivando alla tradizione; ha apprezzato la capacità di alternanza del nostro territorio che è stato in grado di proporre scenari turistici e imprenditoriali insieme – ha aggiunto Pesarini -. Oggi soffriamo un po’ la smaterializzazione dei rapporti e dobbiamo cercare di fare massa critica per guardare positivamente al futuro; in questo senso l’associazionismo ci deve aiutare a mettere insieme tutte quelle realtà fatte di uomini perché sono loro a fare la differenza».

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò che ha parlato del presidente Boccia come di una «persona che si è sempre adoperata non solo nel settore industriale ma ha saputo riconoscere e dare a tutto il territorio una visione inclusiva e partecipativa».