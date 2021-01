Treia accoglie in visita il nuovo questore Trombadore

TREIA – Vincenzo Trombadore, il nuovo questore di Macerata, succeduto ad Antonio Pignataro, a distanza di pochissimo tempo dal suo insediamento, ha voluto far visita alla città di Treia.

Ad accoglierlo nella città del gioco del pallone con il bracciale, il sindaco Franco Capponi, che ha illustrato al Questore la realtà treiese. Un importante momento di dialogo, all’insegna della grande cordialità e dell’impegno reciproco a lavorare in sinergia. Una occasione in cui non è mancato l’incontro con i componenti della Giunta, con il segretario comunale ed i responsabili di settore del comune di Treia, oltre al coordinatore della Protezione civile, cav. Francesco Fortuna.

In vista delle future occasioni di incontro e di collaborazione, il dr. Trombadore ha ricordato che «Oltre che poliziotti, siamo anche una polizia di cittadini», una affermazione che lascia intendere come la persona sia al centro della azione delle forze di polizia. Sicurezza, controllo del territorio, prevenzione del crimine: queste le parole d’ordine della missione del nuovo Questore.

Con l’auspicio che l’incontro sia l’inizio di una lunga e proficua sinergia, per il bene della Comunità, il questore, dopo aver fatto una breve visita al Teatro comunale e al Centro studi Dolores Prato, ha fatto ritorno in sede.