Treia, accende il Natale: luminarie solo in centro storico. Alberi anche nelle frazioni

TREIA – Treia pensa al Natale nel rispetto della tradizione, ma con una nuova attenzione sui rincari dei costi energetici. In vista delle festività, «l’amministrazione comunale ha valutato con attenzione le iniziative da adottare mantenendo una linea quanto più possibile vicina a quella classica e tradizionale, seppure con un occhio più attento all’investimento economico», spiega l’ente.

Saranno riproposte le luminarie natalizie solo nel centro storico, dove sarà illuminato anche l’albero di Natale in piazza. Ci saranno addobbi e un albero anche nelle frazioni di Passo Treia e Chiesanuova. In tutti questi casi le luminarie si spegneranno alle 2 insieme all’illuminazione pubblica, seguendo il provvedimento adottato a partire dal mese di novembre per cercare di contenere gli sprechi di energia elettrica. «I piccoli tagli decisi, ci consentiranno di onorare comunque il Natale come negli anni precedenti facendo vivere alla comunità i giorni festivi senza troppe rinunce – spiega il sindaco Capponi – Inoltre siamo disponibili a contribuire qualora i commercianti vogliano allargare le iniziative natalizie a cui abbiamo lavorato e che saranno presentate a breve». Luminarie e albero saranno accesi l’8 dicembre.