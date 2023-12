Treia, 85enne si barrica in casa e minaccia di sparare, poi punta un coltello contro i carabinieri

È stato bloccato, disarmato e portato in ospedale. Per lui è scattata la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata. Il caos è scoppiato giovedì sera, a dare l'allarme i parenti preoccupati

TREIA – Si barrica in casa e minaccia di sparare col fucile, poi punta un grosso coltello da cucina contro i carabinieri: 85enne disarmato e bloccato, è stato portato in ospedale e denunciato. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti giovedì scorso a Treia dove un anziano si è barricato in casa minacciando di sparare a chiunque.

Tutto è iniziato verso le 21.45 quando i parenti, preoccupati per le condizioni di salute psichica dell’anziano, avevano allertato il 118. È stato così che sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 per soccorrere l’anziano, ma all’arrivo dell’ambulanza l’85enne non ha voluto saperne di essere visitato e anzi, minacciando che avrebbe sparato a chiunque si fosse avvicinato a casa, si è barricato all’interno dell’abitazione. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri, sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata poi raggiunta dai colleghi della Stazione di Montefano e dal comandante della Stazione di Treia.

Accertato che effettivamente l’anziano aveva un fucile, i militari hanno messo in sicurezza la zona tentando di instaurare un dialogo con l’85enne per convincerlo ad aprire la porta di casa. Ogni tentativo di persuasione però è risultato vano tant’è che, nel frattempo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata che, approfittando di un attimo di distrazione dell’anziano, sono riusciti ad aprire una porta finestra dell’abitazione. Da lì però è uscito subito l’85enne brandendo un grosso coltello da cucina che ha agitato più volte nel tentativo di colpire i carabinieri che si trovavano pronti ad intervenire fuori dalla porta.

A quel punto l’anziano è stato disarmato ed immobilizzato e, una volta avuta la certezza che non fosse più nelle condizioni di far male né a se stesso né agli altri, è stato affidato alle cure del personale sanitario che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Nel frattempo i militari hanno recuperato il fucile dell’85enne, risultato scarico, e lo hanno posto sotto sequestro insieme al coltello usato per minacciare i carabinieri. Al termine delle formalità di rito l’85enne è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.