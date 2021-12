Tre Comuni covid free nel Maceratese, a Civitanova riconvertita Medicina d’urgenza

MACERATA – Sono poco più di 1.880 i maceratesi positivi che anche oggi (26 dicembre) sono chiusi in casa, in leggero calo rispetto a ieri quando erano circa 1.900, ma questo potrebbe essere dovuto anche al minor numero di tamponi processati, come sempre accade durante le feste. Appena tre i Comuni Covid free in provincia: Bolognola, Monte Cavallo e Ussita, mentre a Poggio San Vicino anche se non sono statii registrati positivi, ci sono meno di cinque persone in isolamento. Il Comune con il maggior numero di contagi resta Civitanova, dove oggi il Servizio sanitario della Regione ha registrato 269 positivi e 463 persone in isolamento. In crescita anche le ospedalizzazioni, tanto che il reparto di Medicina di urgenza dell’ospedale di Civitanova è stato riconvertito da un paio di giorni in Medicina di urgenza Covid.

«Una notizia drammatica per la nostra città, e non solo, che deve far riflettere tutti ad osservare proprio la massima cautela per non moltiplicare in modo esponenziale i casi di contagio e per non aggravare la situazione sanitaria già ampiamente compromessa – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Faccio appello, a chi non lo avesse già fatto, di ricorrere anche alla terza dose di vaccino, fondamentale per arginare i nuovi casi anche contro la diffusione della nuova variante Omicron che si prevede in fortissimo aumento già in questi giorni. Spero che il mio appello giunga a tutta la cittadinanza, fiducioso che ognuno farà la propria parte in rispetto di sé e dei proprio cari, osservando rigorosamente tutte le misure comportamentali che abbiamo a disposizione, sia a livello individuale che collettivo, come il distanziamento, l’uso della mascherina ffp2, l’aereazione continua dei locali e l’igiene puntuale e frequente delle mani».

Subito dietro Civitanova per numero di contagi c’è Macerata dove oggi sono registrati 215 positivi e 368 persone in isolamento (tre positivi in meno rispetto a ieri), Recanati con 162 positivi (due in meno rispetto a ieri) e 345 persone in isolamento, Potenza Picena con 123 positivi (uno in meno rispetto a ieri) e 218 persone in isolamento, Montecosaro con 103 positivi (tre in meno rispetto a ieri) e 178 persone in isolamento, Porto Recanati con 98 positivi (due in meno rispetto a ieri) e 175 persone in isolamento, Corridonia con 91 positivi (uno in meno rispetto a ieri) e 123 persone in isolamento, Tolentino con 82 persone positive (una in meno rispetto a ieri) e 246 in isolamento, San Severino con 80 positivi (invariati rispetto a ieri) e 155 persone in isolamento, Camerino con 57 positivi (invariato rispetto a ieri) e 80 persone in isolamento, Cingoli con 53 positivi (invariato rispetto a ieri) e 103 persone in isolamento, Morrovalle con 51 positivi (invariato rispetto a ieri) e 108 persone in isolamento. Tutti gli altri Comuni presentano meno di 50 positivi.

Quindici le persone ricoverate ieri in semi-intensiva, 10 a Macerata e cinque a Civitanova, a cui si aggiungono altre sette nei pronti soccorso (cinque a Civitanova e due a Macerata). Tra chi è costretto a casa da un paio di giorni, anche il vicesindaco di Potenza Picena, Giulio Casciotti che ha comunicato la sua positività con un post su Facebook: «Avevo tanti bei programmi per questo Natale, ma la vita, come spesso capita, ha più fantasia di me e mi ritrovo con questo maledetto virus che gironzola nel mio corpo – ha scritto -. L’unica cosa davvero tanto emozionante è stata aver potuto riabbracciare mio figlio, che da diversi giorni, era costretto a gestire da solo la malattia. Seppur molto diverso, con nuove emozioni e stati d’animo inaspettati, sarà comunque Natale».