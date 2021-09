MACERATA – Tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati scoperti questa mattina, lunedì 6 settembre, all’interno di una villetta a borgo Santa Croce. Dai primissimi accertamenti si tratterebbe di un’intera famiglia: padre, madre e figlio, morti da almeno due-tre mesi. Si sta escludendo la pista del monossido.

Le vittime sono: Eros Canullo, sua moglie Maria Angela Moretti e il figlio Alessandro. Sono stati trovati in stanze diverse: il corpo dell’uomo in bagno, quello della moglie sul letto, mentre quello del figlio, rimasto disabile dopo un incidente, ai piedi del letto.



A fare scattare i controlli da parte dei soccorritori è stata questa mattina la telefonata di un parente preoccupato perché da tempo non li sentiva. Sul posto la polizia per gli accertamenti, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

Giallo villetta: si escluderebbe la pista del monossido

Carlo Iammarino, funzionario tecnico vvff Macerata fa il punto dopo il ritrovamento dei tre cadaveri questa mattina una villetta a borgo Santa Croce

(Notizia in aggiornamento)