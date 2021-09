Macerata, travolto da un treno. Muore un uomo

MACERATA – Travolto da un treno in corsa, muore un uomo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio, intorno alle 16.30, lungo la tratta ferroviaria che costeggia la zona di Fontescodella. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o meno.

Il traffico ferroviario è stato interrotto e i passeggeri fatti scendere dal convoglio. Sul posto la Polizia, la Polizia locale, i vigili del fuoco e il 118.

(servizio in aggiornamento)