Macerata, trasloca a Piediripa il punto drive per i tamponi

Dopo i disagi che avevano causato lunghe file a Santa Croce, l'Area Vasta ha deciso per lo spostamento. A Civitanova, invece, due open day per la vaccinazione senza prenotazione

MACERATA – Dopo i disagi dei giorni scorsi, con lunghe file che hanno bloccato il traffico a Santa Croce, il punto drive per i tamponi si sposta a Piediripa, dietro al centro vaccinale. Lo ha deciso l’Asur per facilitare gli accessi. «Insieme al consigliere delegato alla Sanità, Giordano Ripa, esprimiamo soddisfazione perché la nuova sede verrà attivata già a partire da oggi (6 gennaio) in occasione dell’effettuazione del drive “straordinario” rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di I° grado in previsione del rientro a scuola e come da indicazioni della Regione – commenta il sindaco Sandro Parcaroli -. In questo caso il tampone è rivolto agli studenti che hanno dei sintomi o che hanno avuto un contatto diretto o sospetto con un positivo. I ragazzi potranno recarsi nella postazione drive, accompagnati da un genitore e senza bisogno di prenotazione. Il referto sarà ritirato sul posto. Il drive è posizionato nella parte retrostante l’immobile di via Teresa Noce, con accesso diretto e debitamente segnalato dal primo cancello presente sulla recinzione».

A Civitanova, invece, si cerca di spingere sulle vaccinazioni, per questo sono state organizzate due giornate di open day domenica 9 e domenica 23 gennaio. Dalle 8 alle 13 sarà possibile accedere direttamente, senza prenotazione, per la somministrazione della seconda e della terza dose di vaccino al centro di via Gobetti. «In tutti gli altri giorni – ricorda l’amministrazione -, invece, al centro vaccini possono accedere solo coloro che si sono prenotati (al numero verde 800.009.966), o chi deve effettuare la prima dose di vaccino a cui è sempre consentito l’accesso senza prenotazione. Gli orari di apertura del centro sono: lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19; martedì dalle 8 alle 13; mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19; giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19; venerdì dalle 8 alle 13; sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 (ad eccezione di sabato 8 gennaio in cui l’ingresso è previsto dalle 8 alle 13)».