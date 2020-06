Tragico schianto in A24: muore giocatore di basket di Porto Recanati

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 17 lungo la strada che collega Roma a Teramo. La vittima è Attilio Pierini, 38 anni, in forza alla Virtus Civitanova. In gravi condizioni la moglie trasportata all’ospedale di Teramo

Tragedia oggi pomeriggio in A24 dove a seguito di un incidente stradale ha perso la vita un giovane giocatore di basket Attilio Pierini, 38 anni, di Porto Recanati.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17, in Abruzzo, lungo l’A24, la strada che collega Roma a Teramo, in direzione della capitale, poco prima dell’ingresso nel traforo del Gran Sasso.

Attilio Pierini, a bordo della sua Audi insieme alla moglie, stava viaggiando lungo l’A24 in un tratto a doppia percorrenza di marcia quando si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un tir.

Immediato l’arrivo sul posto degli uomini del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Per il giocatore di basket – in forza alla Rossella Virtus Civitanova e che per moltissimi anni ha militato nella squadra di basket di Recanati portando il sodalizio della città leopardiana in A2 – non c’è stato nulla da fare; è morto sul colpo.

Restano gravi le condizioni della moglie che viaggiava sul sedile passeggero; la donna ferita, è stata trasferita all’ospedale di Teramo.