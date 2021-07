Tragico incidente a Potenza Picena: muore in moto a 23 anni

Schianto lungo la provinciale Potentina, la vittima è Luca Corradini. Il giovane, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto ed è stato sbalzato lungo una strada sottostante

POTENZA PICENA – Ancora sangue sulle strade del Maceratese. Vittima ancora una volta un centauro, questa volta di appena 23 anni. L’ultimo incidente era accaduto solo venerdì scorso a Morrovalle, dove aveva perso la vita il 44enne Paolo Mercuri, travolto da un’auto, dopo aver perso il controllo del suo mezzo probabilmente per del breccino sull’asfalto.

Oggi ancora uno schianto, questa volta lungo la provinciale Potentina, la strada che collega Porto Potenza a Potenza Picena, tra un’auto e una moto. A perdere la vita Luca Corradini, 23 anni, residente a Potenza Picena. Intorno alle 13, il giovane era in sella alla sua Honda quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, si è scontrato con un’auto, è stato sbalzato a terra, è scivolato sotto il guardrail e finito prima lungo una scarpata che costeggia la carreggiata e poi sulla strada sottostante.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime tanto che i sanitari del 118 e della Croce Verde di Civitanova hanno immediatamente richiesto l’invio dell’eliambulanza per trasferire il giovane all’ospedale di Ancona. Quando è stato caricato sull’elicottero, il giovane era ancora vivo, ma poco dopo il suo arrivo in ospedale il suo cuore ha smesso di battere. Una notizia che ha aperto un dolore fortissimo nella comunità di Potenza Picena. Corradini era un appassionato di motocross e spesso frequentava il crossodromo Regina.