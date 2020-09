Incidente a Montecosaro tra auto e moto: perde la vita un 22enne

MONTECOSARO – Si trovava a bordo della propria moto Michele Scaramucci quando ieri (mercoledì 9 settembre), in via Don Bosco, a Montecosaro Scalo, si è scontrato contro un’auto e ha perso la vita.

Erano circa le 18 quando il giovane, 22 anni, si trovava a un incrocio dell’arteria in questione. Stava viaggiando in direzione della superstrada quando ha impattato violentemente con una Opel Agila, che procedeva in direzione opposta e stava svoltando, e infine contro una seconda vettura.

Subito sono scattati i soccorsi ma per il 22enne non c’era più nulla da fare; Scaramucci è morto poco dopo l’impatto. Il personale del 118 ha soccorso l’uomo e la donna – marito e moglie – che si trovavano a bordo della Opel; i due sono stati trasferiti presso l’ospedale di Civitanova. Sul luogo del tragico incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Civitanova; a questi ultimi spetterà ricostruire con esattezza quanto accaduto.

La notizia della morte del giovane si è subito diffusa a Morrovalle dove il 22enne viveva insieme al padre e alla madre. Michele lavorava nella ditta di trasporti di famiglia ed era appassionato di motori. Il corpo del giovane si trova ora all’ospedale di Civitanova.