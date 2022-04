Tragedia a Pollenza, 64enne precipita dal balcone e muore

Tragedia in via Brancaccio poco prima delle 9. Inutili i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto

POLLENZA – Tragedia questa mattina, mercoledì 27, a Casette Verdini. Poco prima delle 9, infatti, un uomo è precipitato dal balcone della propria abitazione ed è morto. Aveva 64 anni. L’allarme è scattato in via Brancaccio, in un appartamento al terzo piano.

Sul posto sono immediatamente arrivati i medici del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Presenti anche i carabinieri, ma la prima ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario.