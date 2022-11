Tragedia a Civitanova, trovato un uomo morto in casa. A dare l’allarme i vicini

CIVITANOVA – È stato trovato morto nella sua casa, in cucina. Si tratta di un uomo, anziano. Il ritrovamento questa mattina, 25 novembre, in via Piave a Civitanova. Da qualche giorno i suoi vicini non lo vedevano.

L’allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto personale del 118 e i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, E.P., che viveva da solo e non aveva familiari vicini, sarebbe morto a causa di un malore che gli è stato fatale. L”anziano sarebbe morto da qualche giorno.

(Notizia in aggiornamento)