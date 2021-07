CINGOLI – Tragedia a Grottaccia dove una donna è stata investita ed è morta. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Bramante.

Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, ma le ferite riportate dalla donna erano troppo gravi e per lei non c’è stato nulla da fare. Era stata allertata anche l’eliambulanza, poi tornata indietro vuota. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.

(Servizio in aggiornamento)