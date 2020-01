Tragedia a Cingoli, gamba incastrata nella zappatrice: muore un uomo

Il 77enne stava lavorando in un appezzamento di terra in località Santa Maria di Rango. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, hanno allertato l'eliambulanza

MACERATA – La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, venerdì 17 gennaio, intorno alle 12.30, a Cingoli, in località Santa Maria del Rango.

L’anziano stava lavorando un appezzamento di terra nella zona in questione quando, per cause in corso di accertamento, gli è rimasta una gamba incastrata nella zappatrice.

Immediati sono scattati i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, hanno allertato l’eliambulanza dall’ospedale di Torrette di Ancona.

L’anziano però, ha perso una grande quantità di sangue e causa dell’arto rimasto incastrato nella macchina agricola ed è deceduto.

(Notizia in aggiornamento)