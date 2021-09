Tragedia al cimitero di Macerata: donna precipita da una struttura e muore

La donna si è incamminata verso una struttura in costruzione e, dopo esserci salita, è caduta nel vuoto per diversi metri. Sul posto anche la Polizia

MACERATA – È salita su una struttura ancora in costruzione all’interno del cimitero ed è precipitata nel vuoto. La tragedia si è consumata questa mattina – 19 settembre – intorno alle 9, vittima una donna. Secondo una prima ricostruzione, la donna ha lasciato l’auto all’interno del parcheggio, ha percorso alcuni metri verso una struttura in costruzione, ci è salita e, da lì, è caduta nel vuoto per diversi metri.

Immediato l’allarme, ma i sanitari del 118 una volta arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. Presente anche la Polizia, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario.