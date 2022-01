Tragedia ad Appignano, anziano trovato morto in un scantinato

L'allarme è stato lanciato dalla moglie intorno alle 8.30. All'arrivo dei soccorsi per l'81enne non c'era più nulla da fare

APPIGNANO – Tragedia questa mattina – 16 gennaio – all’interno di un’abitazione ad Appignano. Un uomo di 81 anni è stato trovato morto all’interno dello scantinato del palazzo in cui abitava. A scoprire il corpo è stata la moglie dell’uomo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.30.

All’arrivo dei soccorsi, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare e i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri ma, secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un gesto volontario. Nello scantinato non sono stati trovati biglietti che possano spiegare le motivazioni del gesto.