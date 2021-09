Tragedia a San Ginesio, pensionato muore cadendo da una pianta

Era salito su una pianta di fico che si trova all'interno di un terreno di sua proprietà. Inutili i soccorsi, per l'uomo, un 72enne del posto non c'è stato nulla da fare

SAN GINESIO – Tragedia nel pomeriggio a San Ginesio, dove un pensionato di 72 anni è morto cadendo da una pianta. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato intorno alle 17.30, dopo che il pensionato era salito su una pianta di fico che si trova all’interno di un terreno di sua proprietà per tagliare alcuni rami.

Ma, proprio mentre si trovava sull’albero, il pensionato è precipitato a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ed era stata chiamata anche l’eliambulanza che, però purtroppo, è tornata indietro vuota. Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.