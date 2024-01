Tornano a Pioraco con un’auto rubata la vigilia di Natale: coppia denunciata

PIORACO – Tornano a Pioraco a bordo di un’auto risultata rubata la vigilia di Natale e con la targa modificata con vernice e inchiostro. I due, lei 37enne del posto, lui 34enne laziale (quest’ultimo con una misura del divieto di ritorno a Pioraco in corso), sono stati denunciati per ricettazione e contraffazione. La coppia era già nota ai carabinieri perché a ferragosto, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, si era introdotta nel garage nei pressi di un noto ristorante di Sefro e, approfittando della confusione per la presenza di clienti e del fatto che i titolari fossero indaffarati a servire, erano riusciti a portare via una moto e a raggiungere il Frusinate (ad oltre 250 km da dove era avvenuto il furto). Entrambi erano stati individuati dopo una lunga indagine e denunciati dai carabinieri della Stazione di Pioraco mentre la moto era stata restituita al proprietario. A seguito di quel furto per il 34enne era stata emessa la misura del divieto di ritorno nel comune di Pioraco.

Nei giorni scorsi, durante un controllo su strada, una pattuglia dei carabinieri di Pioraco ha imposto l’Alt ad un’auto a bordo della quale c’era la coppia. Per il 34enne è scattata la denuncia per la violazione della misura poi, a seguito di controlli effettuati sulla banca dati delle forze dell’ordine, sono emerse incongruenze sui dati dell’auto, la targa infatti, non risultava essere quella del mezzo. I militari hanno quindi effettuato ulteriori accertamenti sul telaio scoprendo che l’auto era stata rubata la vigilia di Natale, la targa, invece, è risultata essere stata modificata: con vernici ed inchiostro erano state cambiate le cifre. Per entrambi è quindi scattata la denuncia per ricettazione e contraffazione, l’auto è stata sequestrata per la restituzione al legittimo proprietario.