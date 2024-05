Torna Camerino Cabaret, il concorso nazionale per comici

Sono attesi come ospiti speciali, comici nazionali che hanno visto la consacrazione in trasmissioni televisive di livello nazionale, oltre alle esibizioni dei 12 artisti in gara

CAMERINO – Presentata ufficialmente la seconda edizione di Camerino Cabaret, concorso nazionale per comici lanciato l’anno scorso e che, dopo l’ottimo successo ottenuto, andrà in scena anche nel 2024 nelle serate dell’11, 12 e 13 luglio al Sottocorte Village, con ingresso gratuito.

Sono attesi come ospiti speciali, comici nazionali che hanno visto la consacrazione in trasmissioni televisive di livello nazionale, oltre alle esibizioni dei 12 artisti in gara che saranno selezionati nelle prossime settimane. L’evento è organizzato dal Comune di Camerino in collaborazione con la APS Fontana, Pro Loco Camerino e l’Associazione Lido degli Aranci.

La direzione artistica è a cura di Angelo Carestia, artista a 360 gradi che avrà anche il compito di selezionare i 12 finalisti del concorso. Camerino Cabaret proporrà quello che di meglio offre il panorama dei comici emergenti, cabarettisti, maghi, e imitatori alla conquista di una affermazione siglata da una giuria di esperti e soprattutto da un concorso che, anche se solo al secondo anno di vita, si è guadagnato uno spazio fra le manifestazioni più quotate in italia, ampiamente dimostrato dalla qualità degli artisti che stanno mandando le loro adesioni.

Le prime due serate saranno condotte dalla collaudata coppia Marco Moscatelli e Francesca Berrettini mentre nella terza e conclusiva serata Francesca sarà affiancata dal giornalista Alex De Palo.

Non mancheranno ospiti di alto livello in ogni giornata di Camerino Cabaret: la prima serata (11 luglio) sarà dedicata al noto “rumorista” Alberto Caiazza e al cabarettista Carmine Faraco. La seconda serata (12 luglio) vedrà protagonista la comicità con il romano Gianluca Giugliarelli e l’abruzzese Nduccio, ancora da svelare invece il superospite della terza e ultima serata (13 luglio) in cui sarà presente anche il vincitore della scorsa edizione di Camerino Cabaret, il marchigiano Mirko Eleonori. In tutte e tre le serate ci saranno anche le note musicali della Markuzzo Band e la voce di Lorenza Mastrilli.

Nella conferenza stampa di lancio presente anche Frate Mago, che sarà il presidente di giuria di Camerino Cabaret e allieterà tutte e 3 le serate di luglio: ha subito stupito i partecipanti con due giochi di prestigio con le carte. Arrivati in diretta telefonica anche i saluti di Carmine Faraco e proiettati i video messaggi di Caiazza e Giugliarelli.

La seconda edizione di Camerino Cabaret prevederà in oltre due importanti iniziative collegate. Nel pomeriggio dell’11 luglio (ore 18, sempre al Sottocorte Village) l’anteprima del festival dedicato a bambini e ad adulti con Mago Kiko e Mago Alex, oltre alla musica della Markuzzo Band e Lorenza Mastrilli. Il 13 luglio (ore 18, Sottocorte Village) ecco invece una tavola rotonda con critici, esperti ed artisti dal titolo “Il valore dell’ironia e del comico nei ragazzi”, condotta da Angelo Carestia e Alex De Palo.

«Dopo la scommessa vinto l’anno scorso, riproponiamo l’evento per regalare delle serate divertenti e coinvolgenti alla Città – dice il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli –. Un’iniziativa per portare allegria e spensieratezza, un momento di comunità per stare insieme, un aspetto importante anche per le generazioni più giovani. Camerino sta chiudendo la stagione teatrale con un sold out e grande partecipazione, l’amministrazione punta molto sulla proposta di spettacoli ed eventi, anche in maggior numero rispetto a Comuni più grandi. Ringrazio tutti per la passione e il lavoro che stanno mettendo nell’organizzazione di Camerino Cabaret».

«Il cabaret è una forma di teatro che fa bene alle nostre comunità e ai giovani – dichiara l’assessore alla Cutlura, Antonella Nalli –. Abbiamo bisogno di spensieratezza, grazie agli organizzatori e ad artisti validi e pronti la potremo vivere nella nostra Città in tre serate a cui invito tutti a partecipare».

Il direttore artistico Angelo Carestia spiega il successo di Camerino Cabaret: «Ci sono già tanti iscritti da ogni parte d’Italia quando manca un mese e mezzo alla scadenza del termine. Sono molti ragazzi tra cui sarà difficile scegliere, come direzione artistica seguiremo la linea di proporre vari tipi di comicità».

Tullio Luciani, dirigente dell’Associazione Lido degli Aranci presente in conferenza stampa insieme a Valter Assenti, parla del bis di Camerino Caberet: «Grazie a Camerino che ci ha dato la possibilità di organizzare questa seconda edizione e grazie anche alla APS Fontana. Siamo contenti ed orgogliosi, c’è grande entusiasmo per partecipare a questa manifestazione su cui stiamo già lavorando da mesi».

In conferenza stampa presente anche il presidente della APS Fontana Claudio Brunacci che ha annunciato l’importanza delle nuove iniziative collegate alle serate di Camerino Cabaret, quella del giovedì pomeriggio dedicata ai bambini e la tavola rotonda del sabato pomeriggio.