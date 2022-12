Tombolini apre lo store a Doha in occasione dei Mondiali di calcio

Il brand di Urbisaglia (Macerata) ha scelto l'evento sportivo per inaugurare il punto vendita in un territorio, quello del Medio Oriente, interessato dalla sua strategia di espansione territoriale

Moda e calcio fanno squadra con Tombolini che accompagna i mondiali di calcio in Qatar con l’opening della sua nuova boutique a Doha. ll brand di Urbisaglia (Macerata) ha scelto l’evento sportivo per inaugurare il punto vendita in un territorio, quello del Medio Oriente, interessato dalla sua strategia di espansione territoriale.

Tombolini fa del Made in Italy il suo punto di forza e si è distinta negli anni per la forte espansione all’estero. La produzione, secondo quanto riferisce l’azienda marchigiana, è destinata per il 70% al mercato europeo, di cui il 45% all’Italia e, per il resto, ai mercati del Medio Oriente, Nord America, Sud America e Australia.

Le collezioni maschili, core business del marchio, da quelle formalwear Tombolini Zero Gravity fino alle proposte più sportive e casual Tmb Running, sono protagoniste nello store nella capitale dell’emirato arabo, ubicato all’interno del Mall of Qatar. Il locale si estende su una superficie di 150 mq in un nuovo concept contemporaneo e innovativo, caratterizzato da essenzialità delle linee e dall’uso abbondante di marmo e dettagli in ottone. La stessa estetica è stata pensata anche per la nuova boutique di Almaty, in Kazakhstan, che sorge su 100 mq tra gli spazi dell’Esentai Mall.