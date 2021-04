Tolentino, vandali alla scuola Grandi. Danni nei bagni e pavimenti allagati

TOLENTINO – Alcuni vandali hanno approfittato delle feste di Pasqua per entrare dentro la scuola “Grandi” e danneggiare alcuni parti dei bagni e scrivere frasi oscene sulle lavagne. La brutta sorpresa è stata fatta questa mattina 6 aprile quando il personale è andato a riaprire la scuola, in vista della ripartenza della didattica in presenza prevista per domani.

La scuola, che rientra nell’istituto comprensivo “Don Bosco”, ha immediatamente sporto denuncia e ora si cercherà di individuare i responsabili.

I vandali si sono concentrati nella zona dei bagni, dove è stata rotta la vaschetta di un sanitario, allagando tutto il pavimento ed è stato danneggiato anche lo sportello di una cassetta di alloggiamento della manichetta antincendio. Chi è entrato nella scuola si è poi divertito a lasciare scritte e disegni osceni su diverse lavagne.