Tolentino, il sindaco Pezzanesi cade da una pianta mentre raccoglie le olive

Il primo cittadino dovrà sottoporsi a un intervento: «Per un periodo sono forzatamente a letto ma continuerò, come fossi in smart working, a lavorare e a seguire tutti i progetti in essere e che riguardano la nostra città»

TOLENTINO – «Per sdrammatizzare, è il caso di dire che ho visto un sacco di stelle, oltre a quella che abbiamo messo in piazza della Libertà (quella installata in occasione del Natale, ndr.)». È il commento divertito del sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi che purtroppo è stato protagonista di una brutta caduta da una pianta mentre era a raccogliere le olive in un campo di sua proprietà, in contrada Bura.

Il primo cittadino si trovava nella parte più alta della pianta, su un terreno scosceso, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri (domenica 8 novembre).

Subito è scattato l’allarme e il sindaco è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso di Macerata dove i sanitari gli hanno riscontrato una doppia frattura alla tibia; il primo cittadino dovrà essere operato.

«Approfittando della bella giornata ero intento, avendo un pomeriggio libero, a raccogliere le olive, come faccio sempre da quando ero piccolo, insieme a parenti e familiari – ha detto il sindaco -. Tutto stava procedendo senza problemi quando ho sistemato una scala per salire sulle piante più alte e che si trovano lungo una scarpata. Purtroppo ho perso l’equilibrio e ho cercato di ammortizzare la caduta con le gambe evitando l’impatto della schiena con il terreno, cosa che avrebbe avuto conseguenze ben più gravi. Questo infortunio è accaduto sul terreno dove è morto mio padre e quindi comunque continuerò a raccogliere le olive anche il prossimo anno, sicuramente con maggiore attenzione».

«Voglio rassicurare tutti – conclude il primo cittadino – sulle mie condizioni di salute. Per un periodo sono forzatamente a letto ma continuerò, come fossi in smart working, a lavorare e a seguire tutti i progetti in essere e che riguardano la nostra città. Già questa mattina ho fatto un primo collegamento per dare le indicazioni ai colleghi di Giunta e al Segretario generale Benedetto Perroni. Ringrazio tutti coloro che mi stanno dimostrando la loro vicinanza e il loro affetto».