Tolentino, ruba un maxi peluche e lo dona alla fidanzata: denunciato

Il pupazzo di quasi tre metri era davanti a un negozio. La sera del 9 dicembre era stato caricato in auto da un giovane del posto. Per lui deferimento in stato di libertà all'autorità giudiziaria per furto aggravato

TOLENTINO – Cinque giorni. Tanto era durato quel maxi orso natalizio tutto rosa su una panchina davanti a un negozio di decorazione di interni a Tolentino.

Il pupazzo rubato a Tolentino

La sera del 9 dicembre scorso qualcuno, approfittando del buio e con non poca difficoltà, aveva infilato l’originale addobbo natalizio, se non altro per le dimensioni, poco meno di tre metri di altezza (ma anche la larghezza non è esattamente contenuta) in auto ed era corso dalla fidanzata per porgerglielo come regalo.

Il titolare del negozio, accortosi del furto, aveva subito denunciato il fatto, il pupazzo infatti, oltre al valore economico (500 euro) era diventato già meta di visite continue da parte dei bambini del posto.

A effettuare gli accertamenti sul caso sono stati gli uomini della squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che in meno di 24 ore hanno ritrovato il peluche. Ieri pomeriggio il pupazzo era a casa di una ragazza di Tolentino, gli agenti lo hanno preso e lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario per la gioia dei bambini del luogo. Per l’autore del furto, un giovane del posto, è invece scattata la denuncia a piede libero per il reato di furto aggravato.