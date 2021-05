Tolentino, raddoppiano le vaccinazioni alle Terme Santa Lucia

L'Asur ha dato il via libera alla struttura per arrivare a 220 dosi giornaliere. Avviata anche la riabilitazione respiratoria post Covid

TOLENTINO – Raddoppia il numero di vaccinazioni giornaliere che potranno essere effettuate alle Terme Santa Lucia di Tolentino. Nell’hub vaccinale, partito a metà aprile, ora infatti, secondo quanto stabilito dall’Asur si potranno effettuare 220 somministrazioni ogni giorno.

Un servizio fondamentale per la collettività che si affianca alle normali attività legate alle terapie inalatorie, dedicate alla cura e alla prevenzione delle patologie delle alte vie respiratorie che sono riprese regolarmente da lunedì scorso (17 maggio). «Grazie alle acque termali, infatti, non solo è possibile rinforzare il sistema immunitario prevenendo numerose patologie – spiegano dalla struttura –, ma c’è anche l’opportunità di seguire una riabilitazione respiratoria post Covid per recuperare il più possibile la funzionalità polmonare».

«Un sentito ringraziamento all’Asur che ha rinnovato la fiducia nella struttura tolentinate raddoppiando il numero dei vaccini consegnati ogni giorno – conclude il dottor Stefano Gobbi, presidente dell’Assm di Tolentino che gestisce la struttura – e a tutto il personale delle Terme Santa Lucia, che come sempre ha dimostrato grande professionalità anche nell’accoglienza dei pazienti, in piena sicurezza e in un ambiente gradevole».