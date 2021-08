Tolentino apre le porte ai profughi afghani. Pezzanesi: «Pronti a dimostrare il nostro spirito solidale»

TOLENTINO – Anche il Comune di Tolentino è pronto a fare la sua parte nell’accoglienza dei profughi. Crescono le amministrazioni del Maceratese pronte a dare il loro contributo nella gestione dell’emergenza che ha colpito l’Afghanistan. Così dopo Macerata, anche la giunta di Tolentino ha deciso di aderire alle richieste dell’Anci nazionale per garantire percorsi di integrazione pieni e duraturi alle persone che verranno accolte in Italia.

«La nostra intenzione è quella di offrire ospitalità a donne e bambini – spiega il sindaco Giuseppe Pezzanesi -. In considerazione dei pochi alloggi reperibili a causa del sisma, ci troviamo costretti a prevedere un numero esiguo di nuclei familiari, ma siamo comunque a disposizione per accogliere i cittadini afghani che saranno destinati nella nostra città che ancora una volta è pronta a dimostrare il suo consueto quanto antico spirito solidale. Siamo in attesa delle indicazioni di carattere operativo per contribuire direttamente all’accoglienza».

Ancora non è stato definito, infatti, quante persone arriveranno in ogni provincia, ma si tratterà di interi nuclei familiari di civili che hanno collaborato con il governo. Tutte persone sottoposte a un periodo preventivo di quarantena in Italia. Per questo dovranno essere previsti percorsi di integrazione a più livelli, da quelli scolastici per i bambini a quelli lavorativi per gli adulti. Ma il dettaglio degli interventi da porre in essere verrà fornito nei prossimi giorni dalla Prefettura.