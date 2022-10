TOLENTINO – “Poltrona Frau Family Day”. È questo il nome dell’evento che Poltrona Frau, dal 1912 protagonista nel mondo dell’arredamento Made in Italy, ha organizzato per celebrare i “100+10” anni dalla fondazione. E così oggi, 2 ottobre, porte aperte dello stabilimento aziendale di Tolentino per una giornata dedicata a tutti i dipendenti e ai loro familiari.

«Tra le molte iniziative che abbiamo organizzato in occasione dei nostri 110 anni, il “Poltrona Frau Family Day” è la più intima delle feste, rivolta a tutti i dipendenti e alle loro famiglie – dice Nicola Coropulis, ceo di Poltrona Frau – La nostra è un’età importante che Poltrona Frau raggiunge in grande salute, avendo attraversato le sfide del tempo e continuando oggi ad essere contemporanea senza aver mai rinnegato i valori di qualità, eccellenza artigianale, cura del dettaglio ed eleganza italiana. Tutto questo è merito delle donne e degli uomini che lavorano a Tolentino e in tutte le parti del mondo che in questa giornata hanno l’occasione di vivere il loro luogo di lavoro vestito con un abito particolare e di condividerlo, in allegria, con i propri cari».

Durante la giornata è possibile visitare il Poltrona Frau Museum, dove è esposta la poltrona Archibald Anniversary Limited Edition interpretata dall’artista Felipe Pantone, scoprire long seller, best seller e novità all’interno dello Showroom. Ma anche vedere come nascono le creazioni nei reparti di Produzione Residenziale o della Produzione Interiors in Motion. Rivivere i momenti salienti della storia Poltrona Frau attraverso le proiezioni di video in Auditorium.

«Una domenica dedicata alla condivisione per vivere l’azienda in modo completamente diverso dalla routine di tutti i giorni: un’occasione in cui le famiglie possono conoscere ed esplorare gli ambienti di lavoro del proprio congiunto/parente, con uno scenario inusuale e con esperienze inaspettate e coinvolgenti», spiega l’azienda.

Poltrona Frau, alcuni dati

Arte del fare e rigore costruttivo, materie prime di eccellenza, come la Pelle Frau®. Soluzioni di alta gamma per la casa e l’ufficio. Pezzi senza tempo, che esprimono un’eleganza universale, intima e personale. Dal Chester e dalla Vanity Fair, ideate dal fondatore Renzo Frau, a Dezza di Gio Ponti e Titano di Pierluigi Cerri, primo Compasso d’Oro per l’azienda. Fino ai successi attuali come Archibald di J.M. Massaud. Questa è Poltrona Frau. Nel 2012 Poltrona Frau contava 500 collaboratori, mentre nel 2022 ne registra oltre 750 nei vari paesi del mondo in cui il marchio è presente. Ben sei nuovi negozi a gestione diretta sono stati aperti nel decennio: Milano con il flagship di via Manzoni, Londra, Miami, Los Angeles, Dubai e Shanghai, ad arricchire un network che presidia i principali hub strategici nel mondo ed è cresciuto al ragguardevole tasso composto (CAGR) dell’8% dal 2012.