TOLENTINO – Pneumatici, vetro e altri rifiuti abbandonati tra il verde, ancora controlli e segnalazioni. È caccia agli incivili. Continuano i controlli su tutto il territorio provinciale da parte delle Guardie Venatorie Volontarie della Federcaccia di Macerata, coordinati dalla Polizia Provinciale. In un servizio svolto nel Comune di Tolentino, in tre distinte località, San Rocco, San Giovanni, Paterno, sono stati rinvenuti nelle siepi adiacenti alle strade, rifiuti di vario genere, come pneumatici, bottiglie di vetro e materiale di plastica. Come sempre, gli episodi in questione sono stati segnalati alla polizia provinciale, che svolge un ruolo essenziale per il controllo del territorio e per poter risalire agli autori di questi atti di inciviltà.

Non è che l’ultima segnalazione di una lunga serie. Qualche settimana fa nel Comune di Recanati, nelle località Squartabue e Bagnola, erano stati rinvenuti materiali in plastica di vario tipo. Mentre nel Comune di Cingoli, in località Grottaccia, oltre a gomme di auto e inerti provenienti da lavorazioni edili, anche due serbatoi in eternit: il tutto abbandonato nelle adiacenze di un fossato con serio pericolo di inquinamento dell’acqua che scorre al suo interno.