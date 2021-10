Tolentino, pestano un uomo davanti al bar: scatta il Daspo per due 40enni

Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno raccolto elementi per chiedere al questore il provvedimento. Ora i due non potranno accedere al locale per un anno

TOLENTINO – Daspo urbano per due 40enni ritenuti responsabili di aver aggredito un uomo in un bar. Ora i due uomini, già noti per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e di codice della strada, avranno il divieto di accedere, per un intero anno, non solo all’esercizio pubblico nelle vicinanze del quale si sono svolti i fatti, ma anche in altri quattro esercizi che si trovano sempre in via Benadduci, nei pressi del centro.

I fatti risalgono a giugno quando i due uomini, uno di 40 anni e uno di 41, avrebbero pestato un 38enne per futili motivi. A seguito delle percosse, il ragazzo (che aveva altre patologie pregresse) era stato anche ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Macerata. Immediate le indagini da parte dei militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Tolentino, hanno subito denunciato gli aggressori all’autorità giudiziaria per lesioni

personali gravissime e hanno successivamente raccolto gli elementi necessari per chiedere il Daspo urbano, concesso dal questore Vincenzo Trombadore e notificato oggi 16 ottobre dai militari ai due interessati.

Il provvedimento, di recente previsione legislativa, è scaturito dall’analisi svolta dai carabinieri in merito «al comportamento gravemente antisociale e pericoloso per la sicurezza urbana, tenuto dai due aggressori».