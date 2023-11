Tolentino, gira in minicar con 11 dosi di hashish: giovane denunciato

A casa, tra gli abiti, sono stati trovati ulteriori 30 grammi, un bilancino di precisione e un coltello per il taglio delle dosi. In un cassetto c'erano 1.600 euro in banconote di vario taglio

TOLENTINO – Fermato in minicar e trovato con 11 dosi di hashish, a casa aveva altra droga e 1.600 euro in contanti: giovane denunciato dai carabinieri. È successo sabato sera 18 novembre scorso a Tolentino dove il Comando Compagnia guidato dal maggiore Giulia Maggi, sotto la direzione del Comando provinciale agli ordini del colonnello Nicola Candido, ha attivato numerosi servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione del cosiddetto fenomeno delle stragi del sabato sera.

Nel corso dei controlli una pattuglia ha notato una minicar che procedeva a fari spenti e ha deciso di seguirla. Dopo aver fatto degli spostamenti sospetti nel centro della città, il conducente si è fermato nei pressi di un vicolo facendo salire un altro giovane. A quel punto i militari sono intervenuti e li hanno fermati: è emerso così che il giovane alla guida aveva in un borsellino nel cofano due barattolini contenenti undici dosi di hashish già suddivise e confezionate per lo spaccio.

Come accade in questi casi i controlli sono stati estesi anche all’abitazione del giovane dove sono stati trovati e sequestrati un panetto di ulteriori 30 grammi dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio delle dosi che erano nascosti tra gli abiti della stanza del ragazzo. In un cassetto, invece, erano custoditi anche 1.600 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane, italiano e incensurato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Nell’ambito dei controlli eseguiti su strada, inoltre, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative e sequestrato un’auto che circolava senza la copertura assicurativa. Non solo. I militari della locale Stazione hanno sanzionato per ubriachezza una donna che aveva dato in escandescenze lungo la strada inveendo contro familiari e passanti a causa del forte stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici.