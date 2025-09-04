Tolentino, al via i lavori alla Casa di Riposo Porcelli: intervento da 500mila euro

Da lunedì 22 settembre partiranno i lavori di adeguamento presso alcuni locali ubicati all’interno dei nuclei residenziali e semiresidenziali della sede storica della Casa di Riposo Porcelli gestita dalla A.S.P. Civica Assistenza Tolentino

TOLENTINO- Ottima notizia per i cittadini del Comune di Tolentino, lunedì 22 settembre partiranno i lavori di adeguamento presso alcuni locali ubicati all’interno dei nuclei residenziali e semiresidenziali della sede storica della Casa di Riposo Porcelli gestita dalla A.S.P. Civica Assistenza Tolentino. L’intervento previsto è di circa 500mila euro, i quali verranno impiegati per il miglioramento strutturale e funzionale dei diversi spazi, tra gli obiettivi spicca la maggiore fruibilità in modo conforme agli standard normativi.

L’amministrazione comunale di Tolentino ha evidenziato che: «Durante l’esecuzione degli interventi sarà necessario lo spostamento di volta in volta delle camere degli utenti residenti all’interno degli ambienti interessati. Non si possono escludere quindi temporanei disagi nella consueta organizzazione degli spazi e delle attività».

Una volta terminati i lavori ci sarà il trasferimento degli uffici nel nuovo polo di via Gramsci. Verranno così recuperati degli spazi sia per le attività, che dei posti letto per gli ospiti in piazza Porcelli. L’obiettivo principale è dunque quello di evitare gli aumenti cospicui delle rette ed arricchire i servizi approcciando l’assistenza in modo reattivo nei confronti dei bisogni che sorgono negli anziani.