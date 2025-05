TOLENTINO- Cambia la veste del cimitero rurale di contrada Sant’Angelo, a Tolentino, i lavori sono già in corso dal 5 maggio. Il costo complessivo, in seguito all’approvazione del progetto esecutivo, è pari a circa 367mila euro, di cui circa 263mila euro per l’intervento. I fondi previsti sono interamente finanziati in merito alla ricostruzione del sisma del 2016.

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi in merito a questi lavori ha aggiunto: «Esprimiamo soddisfazione per il lavoro degli uffici e rivolgiamo un ringraziamento per i finanziamenti che ci sono stati accordati dal Commissario Castelli, dall’USR e quindi dal Governo. Da rilevare che durante le fasi lavorative dell’intervento, almeno parzialmente e per quanto compatibile con le opere da eseguire, si dovrà manterrà la fruibilità del cimitero. Pertanto, saranno eseguite le opere nelle zone individuate in modo tale da garantire comunque l’accesso e i vari servizi cimiteriali, in totale sicurezza».

Il cimitero di Sant’Angelo ha una forma quasi quadrata, con lati di circa 40 metri. La disposizione è molto semplice, con una scala centrale e due settori di loculi, quello di ponente e quello di levante. Alle estremità sono presenti due locali a servizio del cimitero: uno destinato a deposito, l’altro a piccola cappellina, con banchi in legno e un modesto altare per le esequie funebri preliminari alla tumulazione. I danni creati dal sisma sono stati registrati in particolare modo nei due locali adiacenti i loculi. I loculi non hanno riportato danni strutturali rilevanti, i muri di cinta vertono tutti in pessime condizioni e in parte sono crollati.

Le zone d’intervento

Le zone individuate per l’intervento sono tutte quelle necessarie a rendere agibile e fruibile il colombaio con i locali annessi e riparazione delle lesioni, consolidamento delle murature, ripristino finiture, il muro di cinta lato est, muro di cinta lato ovest, muro di cinta lato nord.