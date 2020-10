Tolentino, doveva essere in isolamento ma va al lavoro: multa e attività chiusa

Intensificati i controlli a seguito dell'aumento dei casi di Covid-19 in città. Il comandante della Polizia locale Rocchetti: «Verifiche sul rispetto delle disposizioni impartite a contagiati e persone in quarantena»

TOLENTINO – La donna sarebbe dovuta essere a casa poiché contatto stretto di persone positive al Covid-19 ma aveva pensato bene di raggiungere il suo esercizio commerciale e mettersi a lavorare: attività chiusa e sanzione.

Anche a Tolentino, «in relazione all’aumento dei casi di Covid-19 sono stati intensificati i controlli per applicare tutte le disposizioni preventive atte a scongiurare possibili ulteriori contagi – ha detto il sindaco Giuseppe Pezzanesi -. La forza e la civiltà di una comunità si vedono dal rispetto delle regole e finora abbiamo contenuto i problemi derivati dal virus. Se questo rispetto viene meno rischiamo di far male oltre che a noi stessi anche agli altri; è un momento di grande sacrificio e orgoglio dove tutti devono stare alle regole, per le nostre famiglie e per la nostra città».

La Polizia locale, coordinata dal comandante David Rocchetti, anche con pattuglie in borghese, ha predisposto alcuni servizi su tutto il territorio comunale che riguardano anche le attività commerciali e i pubblici esercizi. Tra i vari controlli è stata accertata la presenza di una donna che doveva essere in quarantena all’interno di un negozio intenta a svolgere le operazioni di vendita; l’esercente è stata sanzionata ed è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività che comunque la stessa commerciante ha interrotto volontariamente.

Intensificati anche i servizi nelle ore notturne per evitare gli assembramenti da parte dei ragazzi con controlli mirati anche all’interno del centro storico e in tutti quelli che sono considerati punti di ritrovo dei giovani, tanto che nei pressi del teatro Vaccaj, alcuni di essi sono stati sensibilizzati sull’importanza di indossare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti.

«Grazie al sistema di monitoraggio delle telecamere installate sui punti cruciali della città – ha sottolineato il comandante Rocchetti – possiamo intervenire in maniera tempestiva, evitando situazioni di possibile pericolo e quindi di contagio. Inoltre questi servizi interessano anche il controllo elettronico della velocità con telelaser, l’utilizzo dell’etilometro e un servizio continuo di prevenzione su tutto il territorio comunale. A breve verranno attuati anche servizi congiunti con i carabinieri della Compagnia e della stazione di Tolentino. Stiamo intensificando i controlli, su più livelli, nel rispetto delle disposizioni impartite ai contagiati e alle persone in quarantena con lo scopo di far rispettare il periodo di isolamento evitando qualsiasi contatto con altre persone e con l’ambiente esterno più in generale».

L’assessore alla Polizia locale e alla sicurezza Giovanni Gabrielli ha aggiunto che verrà implementato ulteriormente il servizio di controllo mediante telecamere. «È molto importante, in un’ottica di prevenzione, fare questi controlli. Malgrado la carenza di personale, la Polizia locale della nostra città va ringraziata per l’impegno e per il costante lavoro svolto in favore della legalità e della sicurezza di tutti i cittadini» ha concluso Gabrielli.