Tolentino, investita da un autocarro mentre fa footing: 52enne patteggia

L'incidente avvenne il 5 settembre del 2019 in contrada Ributino. La giovanissima, all'epoca 19enne fu trasferita in eliambulanza all'ospedale di Torrette

TOLENTINO – Investì una 19enne a bordo di un autocarro Ducato, 52enne patteggia tre mesi di reclusione. L’incidente stradale risale al 5 settembre del 2019 ed era avvenuto in contrada Ributino, poco fuori dal centro abitato di Tolentino. Erano circa le 18 quando il tolentinate a bordo dell’autocarro con rimorchio investì una 19enne che stava facendo footing correndo sul bordo della strada provinciale nella stessa direzione del mezzo.

La giovanissima, urtata alle spalle, era stata caricata sul cofano e dopo aver urtato violentemente contro il parabrezza, cadde a terra finendo in una scarpata di tre metri. Le condizioni della giovane apparvero subito molto gravi, tanto che gli operatori del 118 richiesero l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto della 19enne all’ospedale di Torrette ad Ancona. Sul posto per eseguire i rilievi del caso intervenne una pattuglia della polizia locale di Tolentino. L’uomo alla guida del mezzo fu indagato per lesioni stradali, l’incidente provocò alla giovane un politrauma con un’iniziale prognosi riservata sciolta oltre un mese dopo con indicazione di una prognosi iniziale di 90 giorni.

Oggi il procedimento è finito all’attenzione del giudice Barbara Angelini e del pubblico ministero Sabina Antognozzi. L’imputato tramite l’avvocato Marco Emiliozzi ha patteggiato la pena di tre mesi di reclusione, pena sospesa. La giovane nel frattempo è stata risarcita.