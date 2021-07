Tolentino, schianto all’incrocio tra un’auto e uno scooter. Morto un uomo

TOLENTINO – Tragico schianto questa mattina – 2 luglio – tra un’auto e uno scooter, morto un uomo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 lungo la Statale, di fronte allo svincolo per il Castello della Rancia e l’impatto è stato piuttosto violento, tanto che l’uomo alla guida dello scooter è stato sbalzato a terra ed è finito sotto la vettura.

I Carabinieri e la Polizia stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per permettere di rimuovere i mezzi.