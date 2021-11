Tolentino, muratore cade da un’impalcatura. Trasferito in codice rosso all’ospedale

TOLENTINO – Un muratore di 46 anni è caduto dal trabattello da cui stava intonacando l’interno di Palazzo Sangallo, a Tolentino, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Macerata. L’incidente si è verificato questa mattina, 24 novembre, intorno alle 9 quando l’uomo, dipendente di una ditta edile, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra da un’altezza di circa un metro e mezzo.

Il muratore è rimasto sempre cosciente, ma i sanitari del 118 dopo un primo controllo, hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Macerata, dove è tenuto sotto osservazione per un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti, come da prassi, anche gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Area Vasta 3.