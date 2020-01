Tolentino, finisce con il furgone contro una pianta: grave un 80enne

TOLENTINO – Finisce con il furgoncino contro una pianta: 80enne trasferito a Torrette in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, a Tolentino, lungo la Provinciale 127, all’altezza di Santa Lucia.

Il conducente del veicolo, che viaggiava da solo, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. Violentissimo l’impatto tanto che il furgoncino è andato distrutto nella parte anteriore e l’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno subito liberato l’uomo e lo hanno affidato alle cure del 118. I militi della pubblica assistenza hanno allertato l’eliambulanza dall’ospedale di Torrette. L’80enne è stato trasferito in gravi condizioni presso il nosocomio dorico: è in prognosi riservata. Il mezzo dell’uomo è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Tolentino.

Alcuni minuti prima, in contrada San Giuseppe, sempre nel territorio tolentinate, si è verificato un altro incidente. Una mancata precedenza all’incrocio della Provinciale che conduce a San Severino ha causato l’impatto tra due veicoli condotti rispettivamente da un 49enne settempedano e da un 56enne di Pollenza. Quest’ultimo è stato trasferito all’ospedale del capoluogo per accertamenti: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo del sinistro i carabinieri della Compagnia di Tolentino per tutti i rilievi del caso.