Tolentino, ciclista urtato da un furgone durante il sorpasso: muore un 48enne

TOLENTINO – Grave incidente alle prime luci dell’alba di questa mattina (mercoledì 8 luglio), intorno alle 4:45: a perdere la vita un cittadino indiano di 48 anni residente a Tolentino.

L’uomo, S.J., stava percorrendo viale Terme Santa Lucia in direzione San Severino. Dietro di lui un furgone aziendale Nissan condotto da un 53enne della provincia di Macerata. L’autista, durante il sorpasso, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato la bicicletta. Il 48enne in sella alla bici sarebbe quindi caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa.

Immediato è scattato l’allarme ma i militi del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo; per lui infatti non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri di Tolentino – ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro – che hanno sottoposto il conducente del furgone al test dell’etilometro che è risultato negativo.

La salma del 48enne è stata trasferita all‘obitorio di Macerata in attesa dell‘ispezione cadaverica che si svolgerà domani mattina.