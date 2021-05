Tolentino, perde il controllo della bici e finisce contro un’auto in sosta. Ferito un 22enne

Il giovane è stato trasferito a Torrette per accertamenti. A prestare i primi soccorsi è stato il proprietario della macchina

TOLENTINO – Perde il controllo della bici e si schianta contro un’auto in sosta. Ferito un ragazzo di 22 anni, trasferito per accertamenti all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e i Carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il ragazzo stava percorrendo una strada in discesa e potrebbe aver perso il controllo della bici, finendo su un fuoristrada in sosta. A prestare i primi soccorsi al giovane è stato proprio il proprietario dell’auto che ha caricato il giovane e lo ha portato in ospedale.

Dopo le prime cure, però, i medici hanno deciso di trasferire il 22enne a Torrette per ulteriori accertamenti. È stato richiesto l’invio dell’eliambulanza che ha portato il giovane, rimasto sempre cosciente, ad Ancona.