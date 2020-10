Tolentino, incassa tasse automobilistiche ma non le versa in Regione. 75enne accusato di peculato

MACERATA – La vicenda sarebbe avvenuta nei primi tre mesi del 2014 a Tolentino. Secondo la ricostruzione accusatoria – il fascicolo è del procuratore capo Giovanni Giorgio -, R.G., 75enne originario di Roma ma domiciliato all’epoca a Tolentino, sarebbe stato l’amministratore di fatto di una società, la Eliseo Group Holding srl, autorizzata dalla Regione Marche a riscuotere le tasse automobilistiche regionali. Secondo l’accusa dunque, l’anziano da gennaio a marzo 2014 avrebbe ricevuto dagli automobilisti oltre 4.400 euro complessivi di bolli senza però poi versare la somma alla Regione.

Inizialmente, sotto processo per quel reato era finita l’allora legale rappresentante della società, una donna che però aveva sempre rigettato gli addebiti. La ricostruzione sostenuta dalla difesa, infatti, era che la donna non avesse commesso alcun peculato poiché essendo la legale rappresentante della società non gestiva i soldi degli utenti per cui, materialmente, non avrebbe potuto appropriarsi di nulla. La donna fu assolta in fase di udienza preliminare e, a seguito di quanto emerso nell’ambito di quel procedimento, era stato aperto un fascicolo a carico dell’allora amministratore di fatto.

Il 75enne, difeso dall’avvocato Vincenzo Vigilante, è però irreperibile – l’ultimo domicilio risulta essere a Tolentino ma di lui lì non ci sarebbe più alcuna traccia –. Oggi il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha sospeso il procedimento e rinviato l’udienza all’1 dicembre 2021.