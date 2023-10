Tolentino, guidavano sotto effetto di alcol o droga: automobilisti denunciati

Una donna, positiva all'alcoltest, è finita contro un'auto in sosta. Un giovane, controllato dopo un incidente in cui non sono state coinvolte altre auto, è risultato positivo alla cocaina

TOLENTINO – Controlli nelle strade dell’entroterra maceratese, denunce e segnalazioni per guida sotto effetto di alcol e droga: una donna finita contro un’auto in sosta aveva un tasso alcolemico più del doppio rispetto al consentito, un 33enne dopo un incidente in cui non sono state coinvolte altre auto è risultato positivo alla cocaina, un 24enne è invece risultato positivo ai cannabinoidi.

Sono alcune delle irregolarità rilevate dai carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidata dal maggiore Giulia Maggi, che con il coordinamento del comando provinciale hanno effettuato numerosi servizi di controllo sul territorio di competenza (che comprende 17 comuni) nel fine settimana appena trascorso. È stato così che i militari di Caldarola hanno segnalato alla Prefettura come consumatori, due giovani trovati con un quantitativo di sostanza stupefacente compatibile con l’uso personale. Per il ragazzo che era alla guida è scattato anche il ritiro della patente.

Una donna, dopo essere andata a sbattere contro un’auto in sosta, è risultata positiva all’assunzione di alcol con un tasso di 1,2 grammi per litro ed è stata denunciata a piede libero, per lei è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Un 33enne, residente fuori regione arrivato in provincia perché impiegato nei lavori della ricostruzione, dopo un lieve incidente in cui non sono stati coinvolti altri mezzi, è risultato positivo all’assunzione di cocaina. Anche lui è stato denunciato e la patente gli è stata sospesa. Anche un 24enne residente in provincia, controllato dai carabinieri di Urbisaglia mentre era alla guida della propria auto nei pressi dell’Abbadia di Fiastra, è risultato positività ai cannabinoidi, anche per lui sono scattati analoghi provvedimenti e sanzioni. In totale sono stati effettuati numerosi posti di controllo e sono state anche comminate sei contravvenzioni per mancanza di revisione, di copertura assicurativa e di cintura di sicurezza, oltre che per non aver fermato la marcia di fronte all’Alt imposto dalla pattuglia.