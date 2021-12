Tolentino, tenta il furto in una casa terremotata: ladro messo in fuga dai proprietari

Rintracciato subito dopo dai carabinieri. Per lui, uno straniero che vive in un comune limitrofo, è scattata la denuncia. A San Ginesio una 39enne è finita fuori strada, sottoposta ad etilometro aveva più di 1,5 g/l di alcol nel sangue

TOLENTINO – Aveva cercato di entrare in un’abitazione terremotata, sorpreso dalla proprietaria l’uomo è fuggito, ma è stato raggiunto subito dopo dai carabinieri.

È accaduto ieri mattina 21 dicembre quando una tolentinate era passata a controllare la cassetta della posta della sua abitazione lesionata dal sisma del 2016. Mentre era davanti all’abitazione la donna ha sentito un rumore di vetri infranti e si è sporta per controllare le finestre dell’immobile, è stato in quel momento che ha visto un uomo che approfittando del fatto che la casa era disabitata aveva rotto una finestra e stava entrando all’interno. Quando si è accorto di essere stato sorpreso, il ladro ha desistito ed è fuggito nelle vie limitrofe. Nel frattempo la proprietaria aveva allertato il marito e immediatamente hanno chiamato i carabinieri, una pattuglia ha raggiunto il luogo indicato in pochissimi minuti e, ottenuta una descrizione molto dettagliata dell’uomo, si sono subito messi alla ricerca del fuggitivo. I militari sono riusciti a rintracciarlo a poca distanza: si tratta di un 30enne di origine straniera che vive in un comune limitrofo. È stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato.

Anche nei prossimi giorni proseguiranno i controlli dei carabinieri in tutto il territorio di competenza della Compagnia, sia per verificare il rispetto delle normative finalizzate a prevenire la diffusione del covid-19, sia per la prevenzione dei furti durante le festività natalizie.

Sempre ieri, ma nella tarda serata, a San Ginesio i carabinieri sono intervenuti sul luogo dove si era appena verificato un incidente stradale. Una donna di 39 anni aveva perso il controllo della propria auto ed era finita fuori strada andando a impattare contro un manufatto in cemento. Come accade in questi casi l’automobilista è stata sottoposta al controllo con l’etilometro che ha dato esito positivo, attestando un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Nei confronti della donna sono scattati il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.