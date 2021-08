Tolentino, frontale tra due auto. Ferita una donna

TOLENTINO – Scontro frontale tra due auto, in contrada San Giuseppe, a Tolentino. Ferita una donna, sulla cinquantina, che è stata trasferita all’ospedale Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti.

L’incidente si è verificato poco dopo e, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, dopo lo schianto una delle due auto è finita in un campo. Ad avere la peggio è stata una donna, tanto che gli operatori del 118 hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Lievi, invece, i traumi riportati dal conducente dell’altra auto che è stato trasferito all’ospedale di Macerata.