Il brand Arena partner della Federazione australiana di nuoto

TOLENTINO- Il brand Arena, leader mondiale nel “swimwear”, ha rinnovato l’accordo con la Federazione australiana di nuoto, avviato nel 2017. L’accordo, che è un’estensione del precedente triennale, vedrà l’azienda di Tolentino partner ufficiale di costumi e abbigliamento di Swimming Australia e della squadra di nuoto (gli Australian Dolphins) fino a dicembre 2024.

«Siamo orgogliosi di estendere il nostro rapporto con Arena, data la nostra storia e i valori condivisi, così come la passione per il nostro grande sport che alimenta entrambe le organizzazioni» ha fatto sapere l’amministratore delegato di Swimming Australia, Eugenie Buckley. «Arena è produttore e leader mondiale di costumi da bagno competitivi, permettendo ai nostri atleti di avere accesso a prodotti innovativi e tecnologia leader nel mondo nella loro ricerca per il successo sulla scena mondiale. Vorrei anche ringraziare Arena per il suo continuo investimento nel nostro sport e nei nostri atleti, in quello che so essere stato un momento difficile nel loro paese d’origine l’Italia, a causa della pandemia».

«Siamo estremamente orgogliosi di estendere la nostra partnership con Swimming Australia», ha detto il vice CEO dell’azienda tolentinate, Giuseppe Musciacchio. «È particolarmente piacevole continuare a sostenere i Dolphins in questi tempi difficili. Significa molto per noi data l’importanza del nuoto in questo Paese, non solo ai massimi livelli – che includono una serie di grandi eventi internazionali nei prossimi anni – ma anche come attività che esemplifica l’amore dell’Australia per lo sport e uno stile di vita sano».

«Come marchio globale – ha aggiunto Musciacchio – il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita per tutti, promuovendo e consentendo uno stile di vita attivo, sia in acqua che vicino all’acqua. Attraverso la nostra passione per lo sport, la nostra innovazione e il design italiano, sviluppiamo i nostri prodotti per offrire l’esperienza utente più gratificante in termini di prestazioni, stile, comfort e vestibilità, in modo che coloro che praticano sport acquatici appaiano e si sentano al meglio, sia che stiano gareggiando, allenandosi o semplicemente rilassandosi. A differenza di alcune parti del mondo che sono ancora gravemente colpite da COVID-19 – compresa la patria di Arena, l’Italia – gli australiani sono fortunati che le piscine siano state riaperte e che possano godersi il ritorno in acqua».

Con la gamma di prodotti Dolphins sviluppata come replica merchandise, i fan potranno acquistare un proprio articolo verde e oro per sostenere la squadra quando competeranno ai prossimi campionati del mondo e ai Commonwealth Games di Birmingham. «I nostri Dolphins saranno di nuovo sulla scena internazionale quest’anno, sia per i Campionati del Mondo che per i Giochi del Commonwealth, quindi è fantastico per i nostri fan avere l’opportunità di mostrare il loro sostegno da casa indossando il verde e l’oro», ha detto Eugenie Buckley.