Tolentino, controlli antidroga all’uscita di scuola di carabinieri e polizia locale

In azione anche il pastore tedesco Billy. L’attività per prevenire lo spaccio nelle aree frequentati dai ragazzi e combattere la diffusione del consumo di stupefacenti tra i giovanissimi

TOLENTINO – Controlli antidroga di carabinieri e polizia locale davanti agli istituti scolastici. Prosegue l’attività di controllo con particolare attenzione alla prevenzione nel settore degli stupefacenti.

Carabinieri e polizia con Billy

Oltre agli accertamenti nei locali e nei giardini pubblici svolti in arco serale, venerdì scorso numerose pattuglie della Stazione carabinieri di Tolentino, dell’Aliquota radiomobile e della polizia locale hanno monitorato gli istituti d’istruzione soprattutto all’orario di uscita.

L’obiettivo era quello di prevenire lo spaccio nelle aree frequentate dai ragazzi e di combattere la diffusione del consumo di stupefacenti tra i giovanissimi. I mirati servizi davanti alle scuole, fortemente auspicati dal prefetto di Macerata Flavio Ferdani in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati estesi ai luoghi di aggregazione e ritrovo dei giovani al termine dell’orario scolastico, alle fermate di mezzi pubblici e alla stazione ferroviaria. Immancabile la presenza dell’unità cinofila Billy, un pastore tedesco che negli ultimi tempi, nel corso dei controlli svolti congiuntamente in città, ha consentito di individuare e porre sotto sequestro diverse tipologie di stupefacente con la conseguente segnalazione degli assuntori alla prefettura di Macerata.