Tolentino, controlli anti covid nei locali: 23enne mostra Green pass di un’altra persona, multato

TOLENTINO – I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno controllato diversi locali per verificare sulla corretta normativa anti covid tra esercenti e clientela. In un ristorante cittadino elevata una multa di 400 euro al titolare per l’assenza sia dell’indicazione del numero massimo di persone sia del registro clienti. Nel locale multato un 23enne per aver mostrato il Green pass di un’altra persona. Denuncia per sostituzione di persona. Sempre a Tolentino, multata titolare di un bar perchè senza certificazione verde. A San Severino chiusa per 5 gioni una pizzeria: titolari e due dipendenti erano senza la certificazione.

Controlli anche a Civitanova e Porto Recanati. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni per evasione che si era allontanato dalla propria residenza all’Hotel House. Complessivamente, nelle ultime ora, i militari di Camerino, Tolentino, Civitanova, Macerata e Camerino hanno visionato il Green pass a 604 persone: 5 sanzionate, 87 esercizi commerciali controllati di cui 5 multati e due sottoposti a chiusura per 5 giorni.